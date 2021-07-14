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فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية يضبط 17 مخالفة لأنظمة العمل

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية يضبط 17 مخالفة لأنظمة العمل

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فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية يضبط 17 مخالفة لأنظمة العمل

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية يضبط 17 مخالفة لأنظمة العمل
http://almnatiq.net/?p=1003826
المناطق_واس

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية خلال أسبوع, 137 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.
أوضح الفرع أن الزيارات أسفرت عن ضبط 17 مخالفة لأنظمة العمل، وتوجيه إنذارين لمنشأتين مخالفتين.

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