احدث الأخبار

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي بجمهورية اليونان
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر (زكاتي)
أبرز المواد
 فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية يضبط 17 مخالفة لأنظمة العمل
أبرز المواد
 برعاية وزيري النقل والاتصالات إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (23) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 حزمة خدمات إلكترونية للتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 خريجو “الحاسبات” يصممون منصة إلكترونية للأندية الطلابية بجامعة “المؤسس”
أبرز المواد
 وزارة الصحة تؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة
أبرز المواد
 وزير الثقافة يرعى حفل تدشين إستراتيجية هيئة المسرح والفنون الأدائية
أبرز المواد
 إنسان تدرب 1000 من مستفيديها على الفروسية والرماية
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تستقبل طلاب ومنسوبي التعليم العام للتحصين ضد كورونا
أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي بجمهورية اليونان

رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي بجمهورية اليونان

أبرز المواد
“الزكاة والضريبة والجمارك” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر (زكاتي)

“الزكاة والضريبة والجمارك” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر (زكاتي)

أبرز المواد
فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية يضبط 17 مخالفة لأنظمة العمل

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية يضبط 17 مخالفة لأنظمة العمل

أبرز المواد

“الزكاة والضريبة والجمارك” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر (زكاتي)

“الزكاة والضريبة والجمارك” تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر (زكاتي)
http://almnatiq.net/?p=1003829
المناطق_واس

حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد من المواطنين والمقيمين على اغتنام أيام الحج الفضيلة بإخراج زكاتهم اختيارياً عبر خدمة (زكاتي) الإلكترونية بشكل سهل وميسر، حيث تُسلم مبالغ الزكاة الواردة إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتتضمن الخدمة منصتين إلكترونيتيْن، هما الموقع الإلكتروني (Zakaty.gov.sa) وتطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية، حيث تتيح المنصتان إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، سواءً كانت أموالاً أو ذهباً أو فضة أو أسهماً وغيرها، ودفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، إضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة.
وأكدت الهيئة أنه يمكن للأفراد دفع زكاتهم من خلال طرق الدفع الإلكترونية الآمنة والموثوقة في المملكة، وذلك عبر خدمات “مدى” و “سداد و “Apple Pay”.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي بجمهورية اليونان

رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي بجمهورية اليونان
فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية يضبط 17 مخالفة لأنظمة العمل

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية يضبط 17 مخالفة لأنظمة العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*