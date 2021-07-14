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رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي بجمهورية اليونان

رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي بجمهورية اليونان
http://almnatiq.net/?p=1003832
المناطق_واس

حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له اليوم، فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي المقام بالعاصمة اليونانية أثينا.
واطلع معاليه خلال جولته في المعرض على الجهات المشاركة، وأبرز ما وصلت إليه التطورات في الصناعات العسكرية العالمية, مؤكدًا أن إقامة المعرض تعد فرصة للاطلاع على ما وصلت إليه الصناعات العسكرية، والاستفادة منها وتبادل الخبرات.
وأشار إلى أن المعرض يجمع أبرز الشركات المصنعة والمتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، كما يعد من بين أهم معارض المنطقة، وهو فرصة لتبادل الخبرات بين القيادات العسكرية والأمنية.
من جانب آخر التقى معاليه على هامش المعرض معالي رئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني الفريق كونستانتينوس فلوروس, وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد الزهراني، ومدير عام الإدارة العامة لتطوير التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي .

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