أمانة المنطقة الشرقية تنتهي من أعمال مشروع الطريق الساحلي بسيهات

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أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال مشروع الطريق الساحلي في ‎مدينة سيهات، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مكونات البنية التحتية وتوفير الطرق التي تحقق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز شبكة الطرق في المحافظة.

وتعمل الأمانة على استحداث طرق رابطة وإضافية، بما يتناسب مع المستجدات وبالشكل الذي يواكب التوسع العمراني للمناطق، وإيجاد المرافق الخدمية التي تعزز التنمية، وترفع مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق.

ويعد الطريق الساحلي في سيهات أحد الطرق السياحية الترفيهية التي ستسهم في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز محاور الربط مع مخطط النايفية إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية بما يحقق برامج أنسة المدن وجودة الحياة.