احدث الأخبار

تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1712 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة
أبرز المواد
 القصبي من لندن : نتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وحكومتنا تخلق الفرص المتنوعة في كافة القطاعات
أبرز المواد
 مدير التجمع الصحي بمكة المكرمة يتفقد مستشفى أجياد للطوارئ ومراكز طوارئ الحرم
أبرز المواد
 وزير الحج و العمرة المكلّف يتابع آخر الاستعدادات و التجهيزات لأعمال الحج في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين تعيد ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز الفيصل يرأس الوفد السعودي في أولمبياد طوكيو 2020
أبرز المواد
 أمانة المنطقة الشرقية تنتهي من أعمال مشروع الطريق الساحلي بسيهات
أبرز المواد
 وزير التجارة يلتقي برئيس مجلس الكومنولث للمشروعات والاستثمار
أبرز المواد
 وضع حجر الأساس لمركز الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادرة وتبرع من المملكة
أبرز المواد
 أكثر من 2800 مستفيد من مركز أمراض الدم بصحة جازان خلال النصف الأول من العام 2021
أبرز المواد
تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
الكويت تسجل 1712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة

شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة

أبرز المواد
القصبي من لندن : نتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وحكومتنا تخلق الفرص المتنوعة في كافة القطاعات

القصبي من لندن : نتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وحكومتنا تخلق الفرص المتنوعة في كافة القطاعات

أبرز المواد

أمانة المنطقة الشرقية تنتهي من أعمال مشروع الطريق الساحلي بسيهات

أمانة المنطقة الشرقية تنتهي من أعمال مشروع الطريق الساحلي بسيهات
http://almnatiq.net/?p=1003849
المناطق_واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال مشروع الطريق الساحلي في ‎مدينة سيهات، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مكونات البنية التحتية وتوفير الطرق التي تحقق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز شبكة الطرق في المحافظة.
وتعمل الأمانة على استحداث طرق رابطة وإضافية، بما يتناسب مع المستجدات وبالشكل الذي يواكب التوسع العمراني للمناطق، وإيجاد المرافق الخدمية التي تعزز التنمية، وترفع مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق.
ويعد الطريق الساحلي في سيهات أحد الطرق السياحية الترفيهية التي ستسهم في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز محاور الربط مع مخطط النايفية إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية بما يحقق برامج أنسة المدن وجودة الحياة.

روابط ذات صلة

تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الكويت تسجل 1712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1712 إصابة جديدة بفيروس كورونا
شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة

شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*