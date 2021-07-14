احدث الأخبار

تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1712 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة
أبرز المواد
 القصبي من لندن : نتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وحكومتنا تخلق الفرص المتنوعة في كافة القطاعات
أبرز المواد
 مدير التجمع الصحي بمكة المكرمة يتفقد مستشفى أجياد للطوارئ ومراكز طوارئ الحرم
أبرز المواد
 وزير الحج و العمرة المكلّف يتابع آخر الاستعدادات و التجهيزات لأعمال الحج في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين تعيد ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز الفيصل يرأس الوفد السعودي في أولمبياد طوكيو 2020
أبرز المواد
 أمانة المنطقة الشرقية تنتهي من أعمال مشروع الطريق الساحلي بسيهات
أبرز المواد
 وزير التجارة يلتقي برئيس مجلس الكومنولث للمشروعات والاستثمار
أبرز المواد
 وضع حجر الأساس لمركز الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادرة وتبرع من المملكة
أبرز المواد
 أكثر من 2800 مستفيد من مركز أمراض الدم بصحة جازان خلال النصف الأول من العام 2021
أبرز المواد
تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
الكويت تسجل 1712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة

شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة

أبرز المواد
القصبي من لندن : نتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وحكومتنا تخلق الفرص المتنوعة في كافة القطاعات

القصبي من لندن : نتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وحكومتنا تخلق الفرص المتنوعة في كافة القطاعات

أبرز المواد

الأمير عبدالعزيز الفيصل يرأس الوفد السعودي في أولمبياد طوكيو 2020

الأمير عبدالعزيز الفيصل يرأس الوفد السعودي في أولمبياد طوكيو 2020
http://almnatiq.net/?p=1003852
المناطق_واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الـ32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بداية من الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.
وتشارك السعودية بـ33 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 منتخبات كأكبر بعثة رياضية من حيث عدد الألعاب في تاريخ مشاركات المملكة بدورات الألعاب الأولمبية.
ويتقدم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم المشاركة الخضراء في أكبر تظاهرة رياضية على مستوى العالم، فيما يشارك منتخب كرة الطاولة بواسطة اللاعب علي الخضراوي، والسباح يوسف بوعريش في السباحة، والتجديف بحسين علي رضا، والرامي سعيد المطيري في الرماية، وطارق حامدي (75 كجم) في الكاراتيه، وسليمان حماد (73 كجم) وتهاني القحطاني (78 كجم) في الجودو، والربّاع محمود آل حميد (72 كجم) وسراج آل سليم (61كجم) في رفع الأثقال، وفي ألعاب القوى العداء مازن الياسين في سباق 400م، والعداءة ياسمين الدباغ في سباق 100م.
يذكر أن المملكة شاركت في دورة الألعاب الأولمبية ميونخ 1972م بـ9 لاعبين، ودورة مونتريال عام 1976م بـ12 لاعباً، ولوس إنجلوس ( 1984م ) بعدد 40 لاعبا، و 14 لاعباً في أولمبياد سيئول ( 1988م ) ، و 9 لاعبين في دورة ألعاب برشلونة ( 1992م ) و30 لاعبا في دورة أتلاتنا ( 1996م ) و 12 لاعباً في دورة سيدني ( 2000 م ) و 15 لاعباً في دورة أثينا ( 2004م ) و 14 لاعباً في دورة بكين ( 2008م ) و17 لاعباً ولاعبة في دورة لندن 2012م، و 11 لاعباً ولاعبة في دورة ريو دي جانيرو 2016م.

روابط ذات صلة

تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الكويت تسجل 1712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1712 إصابة جديدة بفيروس كورونا
شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة

شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*