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رئاسة شؤون الحرمين تعيد ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

رئاسة شؤون الحرمين تعيد ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1003855
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أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع أعداد الحجاج بصحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول بالمسجد الحرام؛ لمواكبة خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام .
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه أُعيد ترتيب الملصلقات لـ25 مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وملصقات مصليات ركعتي الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد، إضافة إلى تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

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