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شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة

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شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة

شحن المساعدات السعودية إلى تونس غدا والتونسيون يشكرون المملكة
http://almnatiq.net/?p=1003868
المناطق_ الرياض

يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تجهيز المساعدات السعودية التي أمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديمها إلى تونس بشكل عاجل وتضم الأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا، وذلك استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وسيتم نقل هذه المساعدات صباح الغد على متن طائرتي شحن في تمام الساعة التاسعة والنصف وكذلك في تمام الساعة 11:30.

وتشتمل المساعدات على مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، 150 سريرا طبيا،و 50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، كما تشتمل على 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و 180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (ECG).

ردود فعل تونسية

تفاعل التونسيون مع الاستجابة العاجلة التي أمرت بها حكومة المملكة لدعم تونس لتجاوز آثار جائحة كورونا وقدموا شكرهم إلى مقام خادم الحرمين وولي العهد على هذه اللفتة الكريمة.

وكان رئيس تونس قيس سعيد يعرب قد أعرب في مكالمة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن فائق تقديره وشكره لاستعداد المملكة العربية السعودية لتمكين تونس من كلّ ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية لمواجهة جائحة كوفيد- 19.

كما استقبل الرئيس التونسي السفير السعودي في تونس وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين على تقديم المساعدات الطبية لمواجهة كورونا.

وقال وزير الشباب والرياضة التونسي السابق والمحلل الرياضي المعروف طارق ذياب في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”: “شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا. تأمين مليون جرعة من لقاح كورونا لتونس والمساعدات تشتمل على توفير 190جهاز تنفس اصطناعي و319 جهاز مكثفا للأكسجين”.

واختلطت ردود فعل بدموع الفرح لدى كثير من التونسيين الذين عبروا عن شكرهم للمملكة العربية السعودية، إذ قال مواطن تونسي في مقطع فيديو “شكرا للسعودية .. أنتم في قلوبنا”.

يذكر أن المملكة قدمت الكثير من المساعدات لعدد من البلدان وذلك لتخطي جائحة كورونا منها اليمن والهند وغيرهما.

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