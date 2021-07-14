أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ، ومكة المكرمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق) نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ) ورياح نشطة على مناطق( الشرقية ،الرياض ، نجران ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية على الأجزاء الشمالية الى شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.