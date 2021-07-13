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وزارة النقل: إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة 7 أيام

وزارة النقل: إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة 7 أيام

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وزارة النقل: إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة 7 أيام

وزارة النقل: إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة 7 أيام
http://almnatiq.net/?p=1003883
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدَّة سبعة أيام ابتداءً من يوم 5 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة، لاستبدال فواصل التمدُّد للجسر وتنفيذ عددٍ من أعمال الصيانة على الجسر، وذلك بعد أن تمَّ تنفيذ استبدال فواصل التمدد وتنفيذ عددٍ من أعمال الصيانة باتجاه الشرق قبل شهرين من الآن .

وتأتي هذه الأعمال لأسباب تتعلَّق بالصيانة الدورية التي تجريها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لكل الطرق والجسور في المملكة؛ بهدف توفير مرور سلس وآمن لعابري هذا الجسر الذي يعدّ الجسر الأطول في الرياض، وشكّل حين إنشائه نقلة نوعية لحركة النقل في العاصمة.

وسيتم البدء في أعمال الصيانة فور إغلاق الجسر أمام حركة المرور، كما سيتواصل العمل على مدار الـ24 ساعة لاستكمال أعمال الصيانة في وقتها المحدَّد، كما وفرت الوزارة الفرق الفنية اللازمة لذلك وكوادر فنية متخصصة ستواصل العمل في فترتين بالتناوب، حيث يبلغ عدد العمالة والفنيين ما يقارب من 120 شخصًا، كما أن عمليات الصيانة التي سيشهدها الجسر تتضمن استبدال فواصل التمدد الخاصة بالجسر وعددها أربعة فواصل جديدة، مع ما تقتضيه عملية الاستبدال من أعمال فنية، وسيتم -خلال مدة استبدال فواصل التمدد- دهان الحواجز الخرسانية وتثبيت العواكس على الحواجز الخرسانية، إضافة إلى عدد من أعمال الصيانة، ويتم بعد ذلك عملية إعادة دهان سطح الطريق، ثم البدء في إزالة التحويلات، بداية من التحويلات القائمة على الطريق الرئيسي، ثم طريق الخدمة والتقاطعات تمهيداً لإعادة فتح الجسر أمام حركة السير.

الجدير بالذكر أنَّ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الوصول للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

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