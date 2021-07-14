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وزارة الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة بالخرج

وزارة الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة بالخرج

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وزارة الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة بالخرج

وزارة الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة بالخرج
http://almnatiq.net/?p=1003886
المناطق - واس

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بوقوع انفجار عرضي عند الساعة (0510) من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021م، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.
وأضاف العميد المالكي، أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر – ولله الحمد – ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.

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