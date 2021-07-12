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“المركز الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على عسير والباحة

“المركز الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على عسير والباحة
http://almnatiq.net/?p=1003894
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – امطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية . ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات , العقيق , المخواة , بلجرشي , والأجزاء المجاورة لها.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال المع.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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