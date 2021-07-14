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اعتماد مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب 2021

اعتماد مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب 2021
http://almnatiq.net/?p=1003898

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب FIFA 2021 التي ستقام في قطر.

حيث تمت الموافقة على المشاركة بالصف الأول من اللاعبين وبكامل النجوم، وذلك بناءً على تقرير الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وستقام مباريات النسخة الحالية لبطولة كأس العرب 2021، في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل، على ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، وذلك لأول مرة في تاريخها تحت راية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات وفقا للقرعة كما يلي:

المجموعة الأولى: قطر – العرق – عمان – البحرين

المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين

المجموعة الرابعة: الجزائر – مصر – لبنان – السودان.

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