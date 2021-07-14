احدث الأخبار

بريطانيا مستعدة للتعامل مع “طالبان” إذا التزمت بمعايير دولية محددة
أبرز المواد
 السماح للأندية بطلب طواقم تحكيم أجنبية الموسم القادم دون تحديد سقف
أبرز المواد
 دراسة: مشروب “شعبي” يحرق دهون البطن العنيدة
أبرز المواد
 اعتماد مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب 2021
أبرز المواد
 “المركز الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على عسير والباحة
منطقة الباحة
 الصحة العالمية تحذر من متحور كورونا جديد أشد فتكا من دلتا
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة تلقي القبض على مقيم و 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لأرتكاب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
منطقة مكة المكرمة
 وزارة الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة بالخرج
أبرز المواد
 وزارة النقل: إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة 7 أيام
منطقة الرياض
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ، ومكة المكرمة
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط (9) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
أبرز المواد
 تونس تسجل 8473 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
بريطانيا مستعدة للتعامل مع “طالبان” إذا التزمت بمعايير دولية محددة

بريطانيا مستعدة للتعامل مع “طالبان” إذا التزمت بمعايير دولية محددة

أبرز المواد
السماح للأندية بطلب طواقم تحكيم أجنبية الموسم القادم دون تحديد سقف

السماح للأندية بطلب طواقم تحكيم أجنبية الموسم القادم دون تحديد سقف

أبرز المواد
دراسة: مشروب “شعبي” يحرق دهون البطن العنيدة

دراسة: مشروب “شعبي” يحرق دهون البطن العنيدة

أبرز المواد
اعتماد مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب 2021

اعتماد مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب 2021

أبرز المواد

بريطانيا مستعدة للتعامل مع “طالبان” إذا التزمت بمعايير دولية محددة

بريطانيا مستعدة للتعامل مع “طالبان” إذا التزمت بمعايير دولية محددة
http://almnatiq.net/?p=1003907
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بريطانيا مستعدة، إذا لزم الأمر، للعمل مع حركة “طالبان” إذا وصلت الأخيرة إلى السلطة في أفغانستان.

وأكد الوزير في مقابلة مع صحيفة “تلغراف”: “أيا كانت القوى الموجودة في الحكومة (الأفغانية)، إذا التزمت بمعايير دولية محددة، ستتعامل معها الحكومة البريطانية”.

وقال والاس إنه يتفهم أن مثل هذا القرار قد يواجه ردود فعل، لكن النهج البراغماتي يمكن أن يكون أساس السلام الدائم، مضيفا: “في أي عملية سلام، يجب التصالح مع العدو”.

وأوضح أن “طالبان” تريد الحصول على اعتراف دولي، ولهذا سيتعين عليها التخلي عن الأساليب المتطرفة، مؤكدا أن “بناء الدولة يحتاج إلى تمويل ودعم، لكن لا يمكن الحصول على ذلك بقناع إرهابي”.

روابط ذات صلة

السماح للأندية بطلب طواقم تحكيم أجنبية الموسم القادم دون تحديد سقف

السماح للأندية بطلب طواقم تحكيم أجنبية الموسم القادم دون تحديد سقف
دراسة: مشروب “شعبي” يحرق دهون البطن العنيدة

دراسة: مشروب “شعبي” يحرق دهون البطن العنيدة
اعتماد مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب 2021

اعتماد مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*