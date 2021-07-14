بريطانيا مستعدة للتعامل مع “طالبان” إذا التزمت بمعايير دولية محددة

المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بريطانيا مستعدة، إذا لزم الأمر، للعمل مع حركة “طالبان” إذا وصلت الأخيرة إلى السلطة في أفغانستان.

وأكد الوزير في مقابلة مع صحيفة “تلغراف”: “أيا كانت القوى الموجودة في الحكومة (الأفغانية)، إذا التزمت بمعايير دولية محددة، ستتعامل معها الحكومة البريطانية”.

وقال والاس إنه يتفهم أن مثل هذا القرار قد يواجه ردود فعل، لكن النهج البراغماتي يمكن أن يكون أساس السلام الدائم، مضيفا: “في أي عملية سلام، يجب التصالح مع العدو”.

وأوضح أن “طالبان” تريد الحصول على اعتراف دولي، ولهذا سيتعين عليها التخلي عن الأساليب المتطرفة، مؤكدا أن “بناء الدولة يحتاج إلى تمويل ودعم، لكن لا يمكن الحصول على ذلك بقناع إرهابي”.