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استعداداً للعودة الحضورية..

“التعليم”: تحصين 76% من المعلمين و30% من الطلاب ضد كورونا

“التعليم”: تحصين 76% من المعلمين و30% من الطلاب ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1003913
المناطق - الرياض

أكدت وزارة التعليم ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، استعدادًا للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع نسب التحصين بين المعلمين والمعلمات إلى 76%، والموظفين والإداريين إلى 75%، والطلاب والطالبات (12- 18 عامًا) إلى 30% خلال أسبوعين فقط من بدء تطعيم هذه الفئة العمرية.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها لزيادة أعداد المحصنين بهدف الحفاظ على سلامة جميع عناصر العملية التعليمية، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، وسرعة العودة للحياة الطبيعية.

يشار إلى أن التعليم كانت قد نوهت بأن دخول مقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية سيقتصر على المحصنين ضد كوفيد 19 اعتبارًا من 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق الأول من أغسطس 2021م.

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