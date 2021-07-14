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“الهلال” يُعيّن “الهتلان” نائبًا للرئيس.. ويضم “آل الشيخ” لمجلس الإدارة

“الهلال” يُعيّن “الهتلان” نائبًا للرئيس.. ويضم “آل الشيخ” لمجلس الإدارة

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“الهلال” يُعيّن “الهتلان” نائبًا للرئيس.. ويضم “آل الشيخ” لمجلس الإدارة

“الهلال” يُعيّن “الهتلان” نائبًا للرئيس.. ويضم “آل الشيخ” لمجلس الإدارة
http://almnatiq.net/?p=1003916
المناطق - الرياض

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تسمية عضو المجلس سليمان بن ناصر الهتلان نائبًا للرئيس.

وقرر مجلس إدارة الهلال أيضًا، وفقًا لبيان رسمي صادر عن النادي، ضم رئيس شركة نادي الهلال الاستثمارية، سلطان بن عبدالعزيز آل الشيخ إلى عضوية مجلس الإدارة إلى جانب عمله في الشركة.

واتجه مجلس إدارة الهلال، لإعادة لعبة كرة اليد تدريجيًا عبر الفئات السنية، بجانب استحداث لعبة المبارزة ضمن الألعاب المختلفة والتوسع في إنشاء فروع لأكاديميات الهلال في المملكة واستحداث أكاديمية رياضية نسائية.

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