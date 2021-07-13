أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الاضاحي الكترونيا

المناطق - عسير

أطلقت أمانة منطقة عسير خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي الكترونيا في كافة مسالخ مدن ومحافظات المنطقة، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية .

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات و الخدمات الالكترونية المهندس سامي المالكي أن الخدمة ستتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًّا لذبح أضاحيهم في كافة مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم، منوهًا إلى أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك.