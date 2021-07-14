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«برنت» يتراجع عند 76.31 دولار خلال تعاملات الأربعاء في أسواق النفط

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«برنت» يتراجع عند 76.31 دولار خلال تعاملات الأربعاء في أسواق النفط

«برنت» يتراجع عند 76.31 دولار خلال تعاملات الأربعاء في أسواق النفط
http://almnatiq.net/?p=1003933
المناطق - وكالات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن الطلب في المستقبل بعد أن أظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام في النصف الأول من العام تراجعت وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تعافي العالم من فيروس كورونا؛ حيث سجل خام «برنت» 76.31 دولار للبرميل.

ونزل خام «برنت» 20 سنتا أو 0.19% إلى 76.31 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 1.8% أمس الثلاثاء، كما انخفض غرب تكساس الوسيط بمقدار 23 سنتًا ، أو 0.32٪ ، عند 75.02 دولار للبرميل ، بعد أن قفز بنسبة 1.6٪ في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات صينية أمس الثلاثاء انخفاض وارداتها من النفط الخام بنسبة 3٪ في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو أول انكماش من نوعه منذ 2013، حيث أدى نقص حصص الواردات وصيانة المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح الشراء.

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