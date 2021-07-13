أمانة منطقة نجران تنهي استعداداتها لتطبيق الخطة التشغيلية خلال فترة عيد الأضحى لهذا العام

المناطق - واس

أنهت أمانة منطقة نجران استعداداتها لتطبيق الخطة التشغيلية للأعمال الرقابية والصحية والإدارية، لتقديم الخدمات للأهالي والمقيمين وزوار المنطقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أن الخطط التشغيلية الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك، تشمل تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه، والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية والمياه, وجميع المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة, والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية، والتزامهم بالعادات الصحية السليمة، إضافةً إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والتعقيم في المرافق العامة والمنتزهات الطبيعية من خلال تهيئة المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والميادين العامة والساحات والشوارع والطرق كالتعشيب وقص المسطحات الخضراء، وصيانة العاب الأطفال والملاعب الرياضية المتنوعة ،و صيانة النوافير والشلالات ، وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين العامة بزهور حولية متنوعة ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى وجود عدد من المتنزهات منها منتزه الملك فهد “غابة سقام” ، ومنتزه أبا الرشاش، بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات الخضراء والشلالات المعدة لأن تكون مكاناً مناسباً ومتنفساً حقيقياً لأهالي وزوار مدينة نجران، مبيناً حرص الأمانة على تهيئة هذه الأماكن لما لها من أهمية في تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة لمزيد من الرفاهية للمواطنين والمقيمين من أهالي وزوار المنطقة ، وتوفير أماكن مناسبة لقضاء أوقات الإجازات والعطل الرسمية بما يوائم تطلعاتهم.

وأكد تكثيف الرقابة الميدانية على المسالخ ، ونقاط الذبح وأسواق الأنعام, ورفع الطاقة الاستيعابية, وزيادة أعداد الأطباء البيطريين والجزّارين، والسماح للمطابخ بالذبح خلال أيام العيد فقط حسب الاشتراطات اللازمة بهدف تخفيف الزحام على المسالخ النظامية والتيسير على أصحاب الأضاحي والتشديد على النظافة العامة والآمنة للذبح والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، و تكثيف أعمال فرق النظافة ، وتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي في جميع الشوارع والميادين والأسواق.

وشّدد أمين المنطقة المكلف على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الأهالي والمواطنين والمقيمين للحدّ من انتشار فيروس كورونا، من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الرقابة على الأغذية والمطابخ المركزية, والمطاعم والمخابز ومحلات الحلويات والفنادق, وأسواق النفع العام للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية، بالاتصال على مركز الطوارئ الموحد 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق “بلدي 940” المتاح على الأجهزة الذكية.