مصرع 13 شخصاً بينهم صينيين إثر تعرض حافلة لانفجار شمال باكستان

المناطق - واس

لقي 13 شخصاً بينهم 9 صينيين مصرعهم جراء انفجار محتمل استهدف حافلة صباح اليوم في منطقة كوهستان شمال باكستان.

وقال مدير إدارة المنطقة عارف خان، إن الحافلة كانت تقل نحو 41 شخصاً، بينهم مهندسين وعمال صينيين، وكانت متجهة نحو إحدى مشروعات المنطقة، وتعرضت للحادث مما أدى إلى مقتل 9 عمال صينيين واثنين من رجال الأمن، واثنين من السكان المحليين، مشيراً إلى أن قوات الأمن وفرق الإغاثة تواجدت في موقع الحادث لجمع الأدلة، ونقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

وأضاف أن السلطات المحلية طلبت الاستعانة بقوات الجيش للمساعدة بالطائرات المروحية لأن الحادث وقع في منطقة جبلية وعرة .