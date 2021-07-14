احدث الأخبار

الأحوال المدنية تعلن عن استعداداتها للعمل في إجازة عيد الأضحى المبارك
محليات
 جمعية “كبدك” تحقق 6 آلاف ساعة تطوعية خلال 6 أشهر
منطقة القصيم
 أمير منطقة تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
منطقة تبوك
 “موانئ” توقع عقود استثمارية لإنشاء صوامع تخزين الحبوب بميناءي جازان ورأس الخير
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يوجه إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها ‏باستمرار العمل طيلة ‏فترة إجازة عيد الأضحى المبارك
منطقة حائل
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي
الاقتصاد
 مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي يحمل أجهزة طبية ووقائية لتونس
أبرز المواد
 مصرع 13 شخصاً بينهم صينيين إثر تعرض حافلة لانفجار شمال باكستان
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 أمانة منطقة نجران تنهي استعداداتها لتطبيق الخطة التشغيلية خلال فترة عيد الأضحى لهذا العام
منطقة نجران
 «برنت» يتراجع عند 76.31 دولار خلال تعاملات الأربعاء في أسواق النفط
أبرز المواد
الأحوال المدنية تعلن عن استعداداتها للعمل في إجازة عيد الأضحى المبارك

الأحوال المدنية تعلن عن استعداداتها للعمل في إجازة عيد الأضحى المبارك

محليات
جمعية “كبدك” تحقق 6 آلاف ساعة تطوعية خلال 6 أشهر

جمعية “كبدك” تحقق 6 آلاف ساعة تطوعية خلال 6 أشهر

منطقة القصيم
أمير منطقة تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

أمير منطقة تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

منطقة تبوك
بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منطقة تبوك

مصرع 13 شخصاً بينهم صينيين إثر تعرض حافلة لانفجار شمال باكستان

مصرع 13 شخصاً بينهم صينيين إثر تعرض حافلة لانفجار شمال باكستان
http://almnatiq.net/?p=1003941
المناطق - واس

لقي 13 شخصاً بينهم 9 صينيين مصرعهم جراء انفجار محتمل استهدف حافلة صباح اليوم في منطقة كوهستان شمال باكستان.
وقال مدير إدارة المنطقة عارف خان، إن الحافلة كانت تقل نحو 41 شخصاً، بينهم مهندسين وعمال صينيين، وكانت متجهة نحو إحدى مشروعات المنطقة، وتعرضت للحادث مما أدى إلى مقتل 9 عمال صينيين واثنين من رجال الأمن، واثنين من السكان المحليين، مشيراً إلى أن قوات الأمن وفرق الإغاثة تواجدت في موقع الحادث لجمع الأدلة، ونقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.
وأضاف أن السلطات المحلية طلبت الاستعانة بقوات الجيش للمساعدة بالطائرات المروحية لأن الحادث وقع في منطقة جبلية وعرة .

روابط ذات صلة

“موانئ” توقع عقود استثمارية لإنشاء صوامع تخزين الحبوب بميناءي جازان ورأس الخير

“موانئ” توقع عقود استثمارية لإنشاء صوامع تخزين الحبوب بميناءي جازان ورأس الخير
مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي يحمل أجهزة طبية ووقائية لتونس

مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي يحمل أجهزة طبية ووقائية لتونس
«برنت» يتراجع عند 76.31 دولار خلال تعاملات الأربعاء في أسواق النفط

«برنت» يتراجع عند 76.31 دولار خلال تعاملات الأربعاء في أسواق النفط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*