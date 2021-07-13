أمير منطقة حائل يوجه إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها ‏باستمرار العمل طيلة ‏فترة إجازة عيد الأضحى المبارك

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ‏إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة ‏عيد الأضحى المبارك، وذلك لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم .‏

وأكد سمو أمير منطقة حائل أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما ‏من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين.‏

ودعا سموه المولى القدير بأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ‏وأن يوفق الله ولاة أمرنا لكل ما يحبه الله ويرضاه وأن يسهل على حجاج بيت الله أداء ‏مناسكهم بيسر وسهولة وأن ينصر جنودنا على الحد الجنوبي وأن يزيل جائحة فيروس ‏كورونا التي عمت العالم إنه سميع مجيب . ‏