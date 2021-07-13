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بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1003955
المناطق- تبوك- فايز السميري:

أنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام1442ه، حيث تم تجهيز المسلخ الأهلي لاستقبال الأضاحي، وتجهيز الحدائق العامة، إضافة إلى القيام بأعمال النظافة العامة والرقابة الصحية والصيانة.وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس / سلامه بن هليل البلوي أن البلدية مستمرة في تقديم أعمالها وخدماتها خلال إجازة العيد من خلال قيامها بأعمال الرقابة ومشاريع الصيانة والنظافة، مشيراً إلى الانتهاء من جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال إجازة العيد عن طريق تكليف الإدارات المختصة في البلدية.وبين أن البلدية قامت بتجهيز المسلخ الأهلي بالمحافظة لاستقبال الأضاحي من خلال آلية الدخول والخروج عبر مسار خاص مع وضع لوحات إرشادية وزيادة العاملين بالمسلخ خلال أيام العيد من أطباء بيطرين وجزارين وعمال نظافة لاستيعاب أعداد الأضاحي التي ترد للمسلخ ، بالإضافة إلى تكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد ولبس الكمام وتعقيم الأيدي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .ودعا المهندس البلوي المواطنين والمقيمين كافة إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ  أي مخالفة عبر رقم الطوارئ 940

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