أمير منطقة تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

المناطق- تبوك- علي العميري:

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.وأكد سموه على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة . سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.