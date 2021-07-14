احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
منطقة تبوك
 “موانئ” توقع عقود استثمارية لإنشاء صوامع تخزين الحبوب بميناءي جازان ورأس الخير
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يوجه إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها ‏باستمرار العمل طيلة ‏فترة إجازة عيد الأضحى المبارك
منطقة حائل
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي
الاقتصاد
 مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي يحمل أجهزة طبية ووقائية لتونس
أبرز المواد
 مصرع 13 شخصاً بينهم صينيين إثر تعرض حافلة لانفجار شمال باكستان
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 أمانة منطقة نجران تنهي استعداداتها لتطبيق الخطة التشغيلية خلال فترة عيد الأضحى لهذا العام
منطقة نجران
 «برنت» يتراجع عند 76.31 دولار خلال تعاملات الأربعاء في أسواق النفط
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل وانجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى
منطقة جازان
 أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الاضاحي الكترونيا
منطقة عسير
أمير منطقة تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

أمير منطقة تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

منطقة تبوك
بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منطقة تبوك
“موانئ” توقع عقود استثمارية لإنشاء صوامع تخزين الحبوب بميناءي جازان ورأس الخير

“موانئ” توقع عقود استثمارية لإنشاء صوامع تخزين الحبوب بميناءي جازان ورأس الخير

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يوجه إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها ‏باستمرار العمل طيلة ‏فترة إجازة عيد الأضحى المبارك

أمير منطقة حائل يوجه إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها ‏باستمرار العمل طيلة ‏فترة إجازة عيد الأضحى المبارك

منطقة حائل

أمير منطقة تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

أمير منطقة تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1003958
المناطق- تبوك- علي العميري:

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.وأكد سموه على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة  . سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

روابط ذات صلة

بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
محافظ أملج يدشن الموقع الرسمي والحلقات الإلكترونية عن بعد في جمعية تحفيظ القرآن بأملج

محافظ أملج يدشن الموقع الرسمي والحلقات الإلكترونية عن بعد في جمعية تحفيظ القرآن بأملج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*