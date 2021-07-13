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جمعية “كبدك” تحقق 6 آلاف ساعة تطوعية خلال 6 أشهر

جمعية “كبدك” تحقق 6 آلاف ساعة تطوعية خلال 6 أشهر

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فيما بلغ عدد المتطوعين 94 متطوعاً ومتطوعة..

جمعية “كبدك” تحقق 6 آلاف ساعة تطوعية خلال 6 أشهر

جمعية “كبدك” تحقق 6 آلاف ساعة تطوعية خلال 6 أشهر
http://almnatiq.net/?p=1003961
المناطق / بريدة

حققت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” 6,702 ساعة تطوعية خلال النصف الأول من العام 2021م، مما حققت عائداً اقتصادياً يقدر بمبلغ 476,292 ريال، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين 94 متطوعاً ومتطوعة. 

وأكد مدير عام جمعية “كبدك” عبدالعزيز بن علي الحميد، حرص الجمعية على نشر ثقافة التطوع والعمل بها على مستوى المملكة، إيماناً منها بأهمية العمل التطوعي كواجب ديني ووطني، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 والتي تركز على الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، والمشاركة الفاعلة من خلال تقديم الندوات المباشرة والافتراضية، والسعي إلى التواجد في جميع المحافل والمهرجانات بالمملكة، إضافة إلى الخدمات العلاجية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين والوصول للأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 التي تشمل توسيع أثر القطاع غير الربحي، وتمكين العمل التطوعي، مثنياً على ما يبذله مشرف وحدة التطوع إبراهيم الدخيل وجميع أفراد التطوع على جهودهم وتفانيهم على مدى النصف الأول من هذا العام. 

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