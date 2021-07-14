أكثر من 447 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” ومراكز “تأكد” في جازان

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قدّمت عيادات “تطمّن” ومراكز “تأكّد” في منطقة جازان خدماتها لـعدد 447820 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت صحة جازان أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات “تطمن” بلغ 122230 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز “تأكّد” 325590 مستفيداً وذلك من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات. وتقوم عيادات “تطمّن” باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق وذلك دون حجز موعد، بينما خُصصت مراكز “تأكّد” للذين لا يعانون أعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي” .