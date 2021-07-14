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أمير الشرقية يستقبل معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أمير الشرقية يستقبل معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
http://almnatiq.net/?p=1003981
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية برأس الخير المهندس أحمد بن محمد نور الدين حسن.

وأشاد سموه بما تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع من تخطيط وتشجيع للاستثمار وإدارة المدن الصناعية وتقديم خدمات نوعية للمواطن وللشركات على حدٍ سواء وتخطيط هذه المدن بما يتناسب مع صناعة البتروكيماويات والصناعات الأخرى وخلق بيئة جاذبة للشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في هذه المدن.

وقدم معالي المهندس عبدالله السعدان شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالهيئة الملكية بالجبيل ورأس الخير مثمنًا توجيهات سموه فيما يخدم أعمال الهيئة ويساهم في تطويرها.

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