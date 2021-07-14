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الخالدي رئيسا لجمعية ترميم لأربع سنوات قادمة والتركي نائبا واليوسف مشرفا ماليا

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الخالدي رئيسا لجمعية ترميم لأربع سنوات قادمة والتركي نائبا واليوسف مشرفا ماليا

الخالدي رئيسا لجمعية ترميم لأربع سنوات قادمة والتركي نائبا واليوسف مشرفا ماليا
http://almnatiq.net/?p=1003987
الدمام- فتحية عبدالله

اظهرت انتخابات الجمعية العمومية العادية لجمعية ترميم بالمنطقة الشرقية خلال اجتماعها الرابع المنعقد مؤخرا لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الثانية حيث كانت تشكيلة المجلس الجديد المهندس حمد ثواب محمد الخالدي رئيسا والمهندس خالد محمد تركي التركي نائبا للرئيس ويوسف احمد ابراهيم اليوسف المشرف المالي، كما ضم التشكيل انتخاب الأعضاء، أحمد سالم بالحمر، والدكتورة ابتسام محمد المثال، المهندس جمال قاسم البنعلي، والدكتور صلاح صالح السميح.

وعقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها برئاسة المهندس حمد الخالدي وبحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع كان من أهمها انتخاب مجلس الإدارة.

وأعرب الخالدي عن شكره لمجلس الإدارة للدورة السابقة نظير ما قدمه من مجهودات وإنجازات انعكست على مسيرة الجمعية وحققت مايصبو إليه مستفيدوها، كما هنأ الخالدي الأعضاء الجدد في عضوية المجلس بدورته الجديدة، وتطلع الخالدي أن يواصل المجلس الجديد مسيرة النجاحات السابقة، مؤكداً على ضرورة تكاتف المجلس لتحقيق المستهدفات المنشودة .

يذكر أنه تم خلال الاجتماع اعتماد ميزانية عام ٢٠٢٠ وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق، كما استعرض الاجتماع إنجازات الجمعية خلال فترة مجلس الإدارة السابق .

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