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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 96 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 96 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 96 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 96 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=1003993
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء 13/يوليو/2021م، 1579 جولة رقابية، من ضمنها 29 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط 96 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 15 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

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