أمانة نجران تخصص أكثر من 2 مليون متر مربع لعدد من الجهات الحكومية

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خصصت أمانة منطقة نجران، 53 موقعاً داخل النطاق العمراني بمدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها لصالح عدد من الجهات الحكومية بمساحة إجمالية تقدر بـ 2.186.160.38 م2 من بداية عام 1442هـ.

وأكد أمين منطقة نجران المكلف المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أن قرارات تخصيص الأراضي الحكومية تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- الرامية لدعم وزارات الدولة وتوفير المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية، وامتداداً لما شرعت الأمانة في تخصيصه خلال الأعوام الماضية لعدد من الجهات الحكومية والخدمية، مؤكداً أن الأمانة ستستكمل ما تم تخصيصه من الأراضي للإدارات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك.

وأوضح وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس نشوان الصقور، أنه تم تخصيص (13) قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية داخل منطقة نجران ومحافظاتها، شملت تخصيص (4) مواقع منها لصالح الدفاع المدني بنجران بمساحة (153730)م2 ،وموقع لصالح إمارة منطقة نجران بمساحة (197046)م2 ،وموقع لصالح الأدلة الجنائية بمحافظة شرورة بمساحة (10000)م2 وموقعين لصالح الأفواج الأمنية بشليا ومحافظة يدمه بمساحة (140625)م2 .

كما تم تخصيص موقع لصالح السجون (إدارة الإبعاد) بمساحة (300278)م2، وموقع حجز سيارات لصالح المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمساحة (6905)م2 ، وثلاثة مواقع لصالح الأمن العام (شرطة أبا السعود و دوريات الأمن العام بالحصينية ، و موقع لتدريب الرماية بالذخيرة لأمن المنشآت بمساحة إجمالية (102843)م2 وتخصيص عدد (15) موقع لإقامة مساجد لصالح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالوديعة بمساحة (47100)م2 ، وموقعين سكن إمام وسكن مؤذن بنجران بمساحة (1800)م2 ، وموقع مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة بمساحة (2500)م2 ، وتخصيص قطعتي أرض لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بمساحة (147222)م2 ، إلى جانب تخصيص موقع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرويكبة بمساحة (75000)م2 ، وموقع لمشروع مياه بمحافظة شرورة بمساحة (100000) م2 ، إلى جانب تخصيص 4 مواقع لجمعيات خيرية (جمعية خيرية بالمشعلية و جمعية بثجر و جمعية شابيب رحمه لذوي الاحتياجات الخاصة بثار وجمعية خيرية لرعاية الأيتام “رفقاء” بنجران بمساحة إجمالية (10000) م2 ،وتم تخصيص موقع مجمع المحاكم الشرعية لصالح وزارة العدل بمساحة (20000) م2 ، وتخصيص موقع لصالح هيئة مكافحة الفساد ( التحريات الإدارية ) بمساحة (75074)م2 وتخصيص موقع لصالح هيئة الهلال الأحمر السعودي بمخطط ماقان بمساحة (600)م2 وتم تخصيص تسعة مواقع لصالح وزارة التعليم شملت ستة مواقع مدارس بنين و بنات بمحافظة شرورة بمساحة (116832)م2 ، و موقع مدرسة بنين بشعب بران بمساحة (9493)م2 ، و موقعين مدرسة ابتدائية ورياض أطفال بحي نهوقه بمساحة(6436.34)م2 ، بالإضافة إلى تخصيص موقع لصالح مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمساحة (6995.38)م2 .