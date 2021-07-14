احدث الأخبار

أمانة نجران تخصص أكثر من 2 مليون متر مربع لعدد من الجهات الحكومية
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 96 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية وجمعية الدعوة والارشاد توقعان اتفاقية شراكة مجتمعية للعناية بالمصاحف المستعملة ” تعظيم “
المنطقة الشرقية
 الخالدي رئيسا لجمعية ترميم لأربع سنوات قادمة والتركي نائبا واليوسف مشرفا ماليا
المنطقة الشرقية
 مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة توظف 71 ألف مواطن ومواطنة حتى مايو 2021
الاقتصاد
 أمير الشرقية يستقبل معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المنطقة الشرقية
 وزير الحج والعمرة المكلف يشكر القيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل النقابة العامة للسيارات إلى شركة
محليات
 أكثر من 447 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” ومراكز “تأكد” في جازان
منطقة جازان
 أمير الشرقية يشيد بتطور موانئ المنطقة ودعمها للاقتصاد الوطني
المنطقة الشرقية
 القوات الإسرائيلية تهدم 11 مسكنا في تجمع “القبون” البدوي بشمال رام الله
أبرز المواد
 “البيئة”: إطلاق منصة “إلكترونية” لتسويق المنتجات الزراعية العضوية للمزارعين قريباً
محليات
أمانة نجران تخصص أكثر من 2 مليون متر مربع لعدد من الجهات الحكومية

أمانة نجران تخصص أكثر من 2 مليون متر مربع لعدد من الجهات الحكومية

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 96 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 96 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية وجمعية الدعوة والارشاد توقعان اتفاقية شراكة مجتمعية للعناية بالمصاحف المستعملة ” تعظيم “

أمانة الشرقية وجمعية الدعوة والارشاد توقعان اتفاقية شراكة مجتمعية للعناية بالمصاحف المستعملة ” تعظيم “

المنطقة الشرقية

أمانة نجران تخصص أكثر من 2 مليون متر مربع لعدد من الجهات الحكومية

أمانة نجران تخصص أكثر من 2 مليون متر مربع لعدد من الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=1003998
المناطق_واس

خصصت أمانة منطقة نجران، 53 موقعاً داخل النطاق العمراني بمدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها لصالح عدد من الجهات الحكومية بمساحة إجمالية تقدر بـ 2.186.160.38 م2 من بداية عام 1442هـ.
وأكد أمين منطقة نجران المكلف المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أن قرارات تخصيص الأراضي الحكومية تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- الرامية لدعم وزارات الدولة وتوفير المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية، وامتداداً لما شرعت الأمانة في تخصيصه خلال الأعوام الماضية لعدد من الجهات الحكومية والخدمية، مؤكداً أن الأمانة ستستكمل ما تم تخصيصه من الأراضي للإدارات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك.
وأوضح وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس نشوان الصقور، أنه تم تخصيص (13) قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية داخل منطقة نجران ومحافظاتها، شملت تخصيص (4) مواقع منها لصالح الدفاع المدني بنجران بمساحة (153730)م2 ،وموقع لصالح إمارة منطقة نجران بمساحة (197046)م2 ،وموقع لصالح الأدلة الجنائية بمحافظة شرورة بمساحة (10000)م2 وموقعين لصالح الأفواج الأمنية بشليا ومحافظة يدمه بمساحة (140625)م2 .
كما تم تخصيص موقع لصالح السجون (إدارة الإبعاد) بمساحة (300278)م2، وموقع حجز سيارات لصالح المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمساحة (6905)م2 ، وثلاثة مواقع لصالح الأمن العام (شرطة أبا السعود و دوريات الأمن العام بالحصينية ، و موقع لتدريب الرماية بالذخيرة لأمن المنشآت بمساحة إجمالية (102843)م2 وتخصيص عدد (15) موقع لإقامة مساجد لصالح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالوديعة بمساحة (47100)م2 ، وموقعين سكن إمام وسكن مؤذن بنجران بمساحة (1800)م2 ، وموقع مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة بمساحة (2500)م2 ، وتخصيص قطعتي أرض لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بمساحة (147222)م2 ، إلى جانب تخصيص موقع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرويكبة بمساحة (75000)م2 ، وموقع لمشروع مياه بمحافظة شرورة بمساحة (100000) م2 ، إلى جانب تخصيص 4 مواقع لجمعيات خيرية (جمعية خيرية بالمشعلية و جمعية بثجر و جمعية شابيب رحمه لذوي الاحتياجات الخاصة بثار وجمعية خيرية لرعاية الأيتام “رفقاء” بنجران بمساحة إجمالية (10000) م2 ،وتم تخصيص موقع مجمع المحاكم الشرعية لصالح وزارة العدل بمساحة (20000) م2 ، وتخصيص موقع لصالح هيئة مكافحة الفساد ( التحريات الإدارية ) بمساحة (75074)م2 وتخصيص موقع لصالح هيئة الهلال الأحمر السعودي بمخطط ماقان بمساحة (600)م2 وتم تخصيص تسعة مواقع لصالح وزارة التعليم شملت ستة مواقع مدارس بنين و بنات بمحافظة شرورة بمساحة (116832)م2 ، و موقع مدرسة بنين بشعب بران بمساحة (9493)م2 ، و موقعين مدرسة ابتدائية ورياض أطفال بحي نهوقه بمساحة(6436.34)م2 ، بالإضافة إلى تخصيص موقع لصالح مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمساحة (6995.38)م2 .

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
القوات الإسرائيلية تهدم 11 مسكنا في تجمع “القبون” البدوي بشمال رام الله

القوات الإسرائيلية تهدم 11 مسكنا في تجمع “القبون” البدوي بشمال رام الله
“موانئ” توقع عقود استثمارية لإنشاء صوامع تخزين الحبوب بميناءي جازان ورأس الخير

“موانئ” توقع عقود استثمارية لإنشاء صوامع تخزين الحبوب بميناءي جازان ورأس الخير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*