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فرع “التجارة” بمنطقة جازان ينفّذ جولات رقابة على المنشآت التجارية ويضبط 188 منتجاً منتهي الصلاحية

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فرع “التجارة” بمنطقة جازان ينفّذ جولات رقابة على المنشآت التجارية ويضبط 188 منتجاً منتهي الصلاحية

فرع “التجارة” بمنطقة جازان ينفّذ جولات رقابة على المنشآت التجارية ويضبط 188 منتجاً منتهي الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=1004001
المناطق_واس

نفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة جازان أمس، جولات تفتيشية على عدد من المنشآت والمحلات التجارية بالمنطقة، للوقوف على جودة المواد والخدمات التي تقدمها للمستهلك، والتزام أصحاب الأعمال بالضوابط والإجراءات النظامية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة عبدالله بن محمد القحطاني، أن الفرق الرقابية تمكنت بالتعاون مع أمانة المنطقة والموارد البشرية من ضبط 188 منتجاً منتهي الصلاحية، وضبط كمية من الأفياش الكهربائية غير مطابقه للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى 32 منتجاً مخالفاً، وتسجيل 7 مخالفات فورية لعدم وجود تسعيرات على المنتجات، وإغلاق محل من قبل البلدية لعدم وجود الأوراق الرسمية.
وأشار القحطاني إلى أن الفرق الرقابية ستواصل جولاتها للتأكد من سلامة المنتجات التي تقدم للمستهلك، وتوفر اشتراطات السلامة الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وعدم التزاحم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المراكز التجارية، وتطبق العقوبات النظامية على غير الملتزمين.

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