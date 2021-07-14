أمير القصيم يتسّلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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تسّلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتب سموه بالإمارة اليوم، التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام الحالي 1441 – 1442هـ الذي قدمه المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن حميد.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم الدور الذي يقوم به رجال الحسبة وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال اعتمادهم على العمل المؤسسي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

كما اطلع سمو أمير القصيم على الدليل الإرشادي والإجرائي لإعادة هيكلة الإدارة العامة للموارد البشرية في الجهات الحكومية طبقاً لمنهجية برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية والذي يعد من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مشيدًا سموه بما احتواه الدليل من تنظيمات ولوائح تسهم تطوير الأداء المهني والعملي لمنسوبي الهيئة.