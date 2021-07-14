المياه الوطنية تدير خدمات المياه إلكترونياً في موسم الحج

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كشفت شركة المياه اليوم أنها ستدير موسم حج هذا العام إلكترونياً من خلال إدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية إلكترونياً في موسم حج هذا العام، وجاء الإعلان خلال زيارة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي للمشاعر المقدسة للتأكد من جاهزية خطة العمل.

وبين الموكلي أن الشركة ستدير موسم الحج من خلال مركز نظام المراقبة والتحكم الآلي (إسكادا) في مشعر منى، الذي يمكنها من مراقبة المنظومة التشغيلية لشبكات المياه في مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، مؤكداً على أن سقيا الحجيج شرف عظيم تفخر به شركة المياه الوطنية.

وبحث الموكلي في زيارته التفاصيل الأخيرة في الخطة التشغيلية لموسم الحج واطلع على التقارير الميدانية لضمان استمرار منظومة إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطة مساندة لدعم الأعمال التشغيلية لإدارة الموسم في حالة الأزمات الطارئة – لا سمح الله – بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى.

وبين أن تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق منظومة تقنية حديثة يأتي تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة مستمرة من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل، وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان وبدعم مستمر من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.