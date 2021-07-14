أمانة العاصمة المقدسة تنظم لقاء التثقيف والسلوك الصحي في الحج

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نظمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم لقاء التثقيف والسلوك الصحي في الحج للتعريف بدور المراقبين الصحيين في القطاع البلدي ومهامهم في مجال التثقيف الصحي لخدمة ضيوف الرحمن، والتحول الصحي في المملكة من خلال تعزيز الصحة العامة والوقائية من الأمراض.

ويهدف اللقاء إلى التركيز على التثقيف الصحي أثناء موسم الحج وتجنب الممارسات الصحية الخاطئة والتأكد من تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على التدابير الوقاية الصحية للوقاية من حدوث الأمراض والأوبئة.