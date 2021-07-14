احدث الأخبار

أمانة العاصمة المقدسة تنظم لقاء التثقيف والسلوك الصحي في الحج
أبرز المواد
 المياه الوطنية تدير خدمات المياه إلكترونياً في موسم الحج
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسّلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز المناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ
أبرز المواد
 أمانة جدة تنهي إزالة 1722 موقع عشوائي لورش ومستودعات كيلو 8
أبرز المواد
 أمير منطقة جــازان يهنىء فرع الموارد البشرية بتحقيق المركز الثاني على المملكة بمتابعة وضبط سوق العمل
أبرز المواد
 أمين الشرقية.. مشاريع سياحية وترفيهية ستحدث نقلة نوعية على خارطة السياحة بالمنطقة تحقق جودة الحياة
أبرز المواد
 تفاديا لارتفاع حرارة الأجواء أمين الشرقية يوجه بتمديد فترة العمل بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام حتى التاسعة والنصف مساء
أبرز المواد
 “فاعل خير” يتبرع لجمعية إيتام تبوك بوقف قيمتة تتجاوز مليون وخمسمائة الف ريال
أبرز المواد
 جمعية ألزهايمر تفعّل مشاريعها الإستراتيجية بمشاركة القطاع الخاص
منطقة الرياض
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تعتمد إنشاء مشروعين لرفع جودة الحياة في الأحياء السكنية
أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تنظم لقاء التثقيف والسلوك الصحي في الحج

أمانة العاصمة المقدسة تنظم لقاء التثقيف والسلوك الصحي في الحج

أبرز المواد
المياه الوطنية تدير خدمات المياه إلكترونياً في موسم الحج

المياه الوطنية تدير خدمات المياه إلكترونياً في موسم الحج

أبرز المواد
أمير القصيم يتسّلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير القصيم يتسّلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أبرز المواد
صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز المناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ

صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز المناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ

أبرز المواد

أمانة العاصمة المقدسة تنظم لقاء التثقيف والسلوك الصحي في الحج

أمانة العاصمة المقدسة تنظم لقاء التثقيف والسلوك الصحي في الحج
http://almnatiq.net/?p=1004049
المناطق_واس

نظمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم لقاء التثقيف والسلوك الصحي في الحج للتعريف بدور المراقبين الصحيين في القطاع البلدي ومهامهم في مجال التثقيف الصحي لخدمة ضيوف الرحمن، والتحول الصحي في المملكة من خلال تعزيز الصحة العامة والوقائية من الأمراض.
ويهدف اللقاء إلى التركيز على التثقيف الصحي أثناء موسم الحج وتجنب الممارسات الصحية الخاطئة والتأكد من تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على التدابير الوقاية الصحية للوقاية من حدوث الأمراض والأوبئة.

روابط ذات صلة

المياه الوطنية تدير خدمات المياه إلكترونياً في موسم الحج

المياه الوطنية تدير خدمات المياه إلكترونياً في موسم الحج
أمير القصيم يتسّلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير القصيم يتسّلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز المناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ

صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز المناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*