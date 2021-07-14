أمانة جدة تغلق 39 مقهى مخالف للتراخيص النظامية

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أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة 39 مقهى مخالف للتراخيص النظامية ، وذلك ضمن جهود الرقابة الميدانية من خلال برنامج إجادة لرفع مستوى الشفافية والامتثال للأنظمة واللوائح البلدية في المطاعم والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ.

وأوضحت الأمانة، أن جولاتها الرقابية أسفرت عن رصد عدد من المواقع المخالفة تقدم منتجات التبغ دون الحصول على تراخيص نظامية، وذلك في نطاق بلديات العزيزية وذهبان والصفا والمطار ، إضافة إلى بلديات البلد وجدة الجديدة وأبحر، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة امتثال المقاهي للاشتراطات البلدية وعدم السماح لها بتقديم الشيشة والمعسل أو أي من منتجات التبغ إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية.

وشددت الأمانة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات البلدية تجنباً للعقوبات والغرامات.