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أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً

أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً

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أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً

أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=1004063
المناطق_واس

أطلقت أمانة منطقة عسير خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً, في كافة مسالخ مدن ومحافظات المنطقة، وذلك عبر بوابة الأمانة الرقمية.
وأوضح مدير عام تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بالأمانة المهندس سامي المالكي أن الخدمة تهدف إلى التخفيف من الازدحام عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق اشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامتهم.

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