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أمير القصيم يوجه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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أمير القصيم يوجه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أمير القصيم يوجه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1004066
المناطق_واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها والقطاعات الأمنية والخدمية جميعها في المنطقة باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، حرصاً من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم, ومتابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال إجازة العيد.
وأكد سموه على جميع القطاعات ذات العلاقة واللجان بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال مدة الإجازة , ومتابعة تطبيق الإجراءات من تباعد والتزام بالكمامات وعدم المصافحة ومنع التجمعات المخالفة, التي يزيد عددها عن الأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على الحفاظ على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم دون تأخير.

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