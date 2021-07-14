أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بمحافظة الرس ، والتي شملت المشاركات المجتمعية ورعاية حملات التبرع بالدم وتأمين المستلزمات الطبية للمراكز الصحية.
جاء ذلك بعد اطلاع سمو أمير القصيم اليوم، على التقرير السنوي للغرفة للعام المالي 2020م ، والذي تضمن استعراض للقوائم المالية والتبرعات العينية والنقدية للمؤسسات الخيرية ، والمشاركات في الحملات التوعوية للتوعية بأضرار المخدرات وما أقيم من ندوات ودورات ولقاءات و ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن الفكري ، بالإضافة إلى المشاركة في الحد من الآثار المترتبة لجائحة كورونا.
وقدم سمو أمير القصيم شكره لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرس ذعار الحربي ومنسوبيها ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
أمير القصيم يطلع على التقرير السنوي للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بمحافظة الرس ، والتي شملت المشاركات المجتمعية ورعاية حملات التبرع بالدم وتأمين المستلزمات الطبية للمراكز الصحية.
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