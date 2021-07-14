احدث الأخبار

استبدال كسوة الكعبة المشرفة الاثنين القادم
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10778.07 نقطة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: “الباركود” يضمن حصول المستهلك على السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تنظم مبادرتين تحت شعار “تمريض خارج الصندوق ” وسفراء أمانة واستنارة” للكوادر التمريضية
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على التقرير السنوي للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس
أبرز المواد
 “سدايا” وبرنامج ضيوف الرحمن و (stc) يدشنون خدمة سوار الحاج الذكي (نسك)
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 1226 حالة إصابة بـ كورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 استقبال الأمير خالد الفيصل مدير شؤون الإستقدام بالمنطقة
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 39 مقهى مخالف للتراخيص النظامية
أبرز المواد
استبدال كسوة الكعبة المشرفة الاثنين القادم

استبدال كسوة الكعبة المشرفة الاثنين القادم

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10778.07 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10778.07 نقطة

أبرز المواد
“الغذاء والدواء”: “الباركود” يضمن حصول المستهلك على السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية

“الغذاء والدواء”: “الباركود” يضمن حصول المستهلك على السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية

أبرز المواد
صحة حفر الباطن تنظم مبادرتين تحت شعار “تمريض خارج الصندوق ” وسفراء أمانة واستنارة” للكوادر التمريضية

صحة حفر الباطن تنظم مبادرتين تحت شعار “تمريض خارج الصندوق ” وسفراء أمانة واستنارة” للكوادر التمريضية

أبرز المواد

أمير القصيم يطلع على التقرير السنوي للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس

أمير القصيم يطلع على التقرير السنوي للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس
http://almnatiq.net/?p=1004074
المناطق_واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بمحافظة الرس ، والتي شملت المشاركات المجتمعية ورعاية حملات التبرع بالدم وتأمين المستلزمات الطبية للمراكز الصحية.
جاء ذلك بعد اطلاع سمو أمير القصيم اليوم، على التقرير السنوي للغرفة للعام المالي 2020م ، والذي تضمن استعراض للقوائم المالية والتبرعات العينية والنقدية للمؤسسات الخيرية ، والمشاركات في الحملات التوعوية للتوعية بأضرار المخدرات وما أقيم من ندوات ودورات ولقاءات و ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن الفكري ، بالإضافة إلى المشاركة في الحد من الآثار المترتبة لجائحة كورونا.
وقدم سمو أمير القصيم شكره لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرس ذعار الحربي ومنسوبيها ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

روابط ذات صلة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة الاثنين القادم

استبدال كسوة الكعبة المشرفة الاثنين القادم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10778.07 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10778.07 نقطة
“الغذاء والدواء”: “الباركود” يضمن حصول المستهلك على السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية

“الغذاء والدواء”: “الباركود” يضمن حصول المستهلك على السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*