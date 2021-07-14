أمير القصيم يطلع على التقرير السنوي للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بمحافظة الرس ، والتي شملت المشاركات المجتمعية ورعاية حملات التبرع بالدم وتأمين المستلزمات الطبية للمراكز الصحية.

جاء ذلك بعد اطلاع سمو أمير القصيم اليوم، على التقرير السنوي للغرفة للعام المالي 2020م ، والذي تضمن استعراض للقوائم المالية والتبرعات العينية والنقدية للمؤسسات الخيرية ، والمشاركات في الحملات التوعوية للتوعية بأضرار المخدرات وما أقيم من ندوات ودورات ولقاءات و ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن الفكري ، بالإضافة إلى المشاركة في الحد من الآثار المترتبة لجائحة كورونا.

وقدم سمو أمير القصيم شكره لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرس ذعار الحربي ومنسوبيها ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.