صحة حفر الباطن تنظم مبادرتين تحت شعار “تمريض خارج الصندوق ” وسفراء أمانة واستنارة” للكوادر التمريضية

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تحت رعاية مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي نظمت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة التمريض مبادرتين تحت شعار “تمريض خارج الصندوق ” و”سفراء أمانة واستنارة ” بحضور 50 ممرض وممرضة من كافة القطاعات الصحية بالمحافظة .حيث تمثلت أهداف مبادرة تمريض خارج الصندوق في غرس نواة الأفكار الإبداعية في مجال التمريض ومواكبة التغيرات القادمة والاستثمار الأمثل لطاقات التمريض الذهنية والأفكار ، فيما تناولت المبادرة عدة محاور تمحورت في تعزيز جاذبية مهنة التمريض بالإضافة إلى تحسين بئية العمل لأفراد طاقم التمريض وتحسين تجربة المريض مع التمريض.فيما تناولت مبادرة “سفراء أمانه واستنارة” الأثر القانوني في حماية الممارس الصحي والمريض حسب ما نصت علية اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية ، بالإضافة إلى الأثر الأخلاقي ويعزز التواصل الجيد بين الممارس الصحي والمستفيد بالإضافة إلى الأهمية المهنية التي تقدم الاحترام في الاختيار وتعزيز الاستقلالية للمريض وهدفت المبادرة الى زيادة الوعي في تقديم رعاية تمريضية أمنة بغطاء قانوني وإطار اخلاقي للكوادر التمريضية لتحسين تجربة المرضى في المنشآت الصحية.