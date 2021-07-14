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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10778.07 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10778.07 نقطة

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“الغذاء والدواء”: “الباركود” يضمن حصول المستهلك على السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10778.07 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10778.07 نقطة
http://almnatiq.net/?p=1004085
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 42.22 نقطة ليقفل عند مستوى 10778.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 281 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التعمير، وريدان، والغاز، ونماء للتأمين، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وبوبا العربية، ومشاركة ريت، وجرير، وأسواق ع العثيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و4.91%.
فيما كانت أسهم شركات التعمير، ودار الأركان، وإعمار ، والإنماء، والعقارية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات التعمير، والراجحي، والجوف، وأبو معطي، والعقارية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 554.52 نقطة ليقفل عند مستوى 23919.17 نقطة، وبتداولات بلغت 46 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 505 آلاف سهم تقاسمتها 1873 صفقة.

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