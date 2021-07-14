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وزير الشؤون الإسلامية يكلف 135 داعية لمرافقة حجاج بيت الله الحرام طوال موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=1004097
المناطق_واس

وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تكليف 135 من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة لمرافقة حملات الحج للعام الجاري 1442هـ ، للإجابة على فتاواهم واستفساراتهم الخاصة بالحج على مدار الساعة، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطة الوزارة التنفيذية بالحج للعام الجاري 1442هـ، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل الخدمات لضيوف الرحمن كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
ويأتي تكليف الدعاة ضمن خطة الوزارة للحج التي تنفذها بالتنسيق مع بقية الأجهزة الحكومية العاملة بالحج وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، واتساقًا مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة ومنها تكثيف البرامج الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن للإجابة على استفساراتهم في كل ما يتعلق بالحج .

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