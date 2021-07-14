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التجارة تنفذ 500 جولة استباقية للتحقق من وفرة وجودة المواد التموينية والاستهلاكية خلال موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=1004100
المناطق_واس

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 500 جولة رقابية وقائية على منافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، شملت منافذ بيع المواد الغذائية، ومحال بيع الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود، والأسواق والمستودعات، وذلك ضمن خطط واستعدادات الوزارة لموسم الحج.
وترتكز خطط وزارة التجارة لموسم الحج لعام 1442، على مسارين رئيسيين، حيث يركز المسار الأول على متابعة توفر المواد الغذائية والتموينية (بالتنسيق مع القطاع الخاص) في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، في أماكن تواجد الحجيج، وفي مواقيت الاحرام والطرق المؤدية للحرمين، ما يمكّن من الحصول عليها بيسر وسهولة وبأسعار معتدلة.
ويركز المسار الثاني على التأكد من جودة السلع والمواد المعروضة وأن تكون المواد الغذائية المعروضة صالحة للاستهلاك، والسلع الأخرى غير الغذائية مطابقة للمواصفات السعودية وذات جودة عالية.
وتسعى الوزارة لتنفيذ هذه الخطة بكل دقة وموضوعية وبما يحقق تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في مجال الاعاشة والتموين والرقابة الوقائية.
كما تعمل بالتكامل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة بأعمال الحج بهدف توحيد الجهود الحكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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