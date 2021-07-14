تجهيز 264جامعاً ومسجداً ومصلى لصلاة عيد الأضحى المبارك بمنطقة الحدود الشمالية

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http://almnatiq.net/?p=1004102
المناطق_عرعر

هيأً فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية 264 جامع ومسجد اضافيا مسانداً لهذا العام في مدينة عرعر والهجر التابعة لها .

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي أن ذلك يأتي اتساقاً مع تعليمات الوزارة للتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات منعاً من التزاحم وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية ، مبينا أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة.

وأوضح أن الفرع أتاح الفرص التطوعية من قبل إدارة وحدة العمل التطوعي في الفرع للراغبين بالعمل التطوعي وذلك للمساهمة في تطبيق الاجراءات وتنظيم دخول وخروج المصلين .

وثمن الشيخ العنزي المتابعة والإشراف المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية ومعالي الوزير الشيخ الدكتور عبدالطيف بن عبد العزيز اَل الشيخ لدعم أعمال وبرامج الفرع لتحقيق رسالته في خدمة بيوت الله والعناية بها وحمايتها .

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