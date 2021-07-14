أمانة منطقة جازان تنفذ 2355 جولة رقايبة بصامطة

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نفذت أمانة منطقة جازان، 2355 جولة رقابية على المحلات والمنشآت والمطاعم والمراكز التجارية بمحافظة صامطة خلال الأسبوعين الماضيين، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية صامطة موسى بن حسين قحل، أن جولات الفرق الميدانية أسفرت عن مصادرة “70” كيلو جراماً من الخضروات والفواكه، و””10 كيلو جرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، ومصادرة “” 15كيلو لمواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إغلاق “”8 محلات تجارية.

وأشار قحل إلى أن الجولات الرقابية مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام للوقوف على المحلات المتعلقة بالصحة العامة ، إلى جانب التأكد من تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا.