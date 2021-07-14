بمشاركة الفنان فايز المالكي تراحم تدشن مبادرة (بساعدي أصنع نجاحي)

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دشن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) الأستاذ تركي البطي مساء يوم الاثـنين 2/12/1442هـ المشروع الأول من مبادرة (بساعدي أصنع نجاحي) بحضور الاستاذ / محمد الغامدي رئس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين

والمدير التنفيذي لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض الاستاذ / أحمد اليحيا , وعدد من الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي وسفيرة تراحم رند بني علي

وقد بارك الأستاذ تركي البطي للمستفيدة من المبادرة اختيارها لهذا المشروع ، متمنيا لها النجاح والانطلاقة الجادة والمتميزة في مشروعها ، وأن تحتذى بها في برامج ومشروعات اللجنة المستقبلية ، كما أكد كلا من رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين والمدير التنفيذي للجنة تراحم الرياض تشجيعهم لمثل هذي المبادرات.

من جانبها أشارت الأستاذة مشاعل الدخيل رئيس القسم النسائي في لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهـم بمنطقة الرياض “تراحم” أن مبـادرة (بساعـدي أصنـع نجـاحـي) تأتـي ضمن حـزمـة مـن المبادرات في مجال المسارات التـنموية، والمتمثل في دعـم المشــروعات الصغيـرة للمستهدفـين

بالخدمة من أجل إلحاقهم بسوق العمل ودمجهم بالمجتمع ليكونوا أعضاء مساهمين في دفع عجلة التـنمية

وأضافت أ/ مشاعل إن اختيار المستثمرين تمت من خلال لجان وفرق عمل متخصصة، حيث تم تحديد معايير الترشيح و التركيز على السمات الشخصية للمستثمر والمؤهل التعليمي لإمكانياته في الدخول لسوق العمل، مشيرة إلى المرحلة التي تلي اختيار المستثمرين هي تدريبهم من خلال ألحاقهم بدورات تأهيليه ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتسويق له.

وأكدت الدخيل أن هذه المبادرة هي أولى المشاريع التي تُعنى بها اللجنة وسيتبع ذلك تدشين مشاريع أخرى، متمنية للمرشحين في هذه المبادرات التوفيق في حياتهم العملية.