أمن الحج: بدء استقبال الحجاج 7 ذي الحجة في 3 مواقع

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أعلن قائد القوات الخاصة لأمن الحج اللواء محمد البسامي، الأربعاء، بدء استقبال الحجاج ابتداءً من الساعة السادسة مساءً يوم 7 ذي الحجة عبر 3 مواقع.

وقال البسامي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم التنسيق مع وزارة الحج على استقبال الحجاج ابتداءً من السادسة مساء لليوم السابع من ذي الحجة عبر 3 مواقع هي الشبيكة ومواقف الملك عبد العزيز وأجياد المصافي.

وأكد قائد القوات الخاصة، أنه سيتم تقديم كل الخدمات التنظيمية والأمنية داخل المسجد الحرام والدخول إلى الصحن، وسيكون بكامل الـ«25» مسارا متاحا للطواف ومن ثم الذهاب للمصلى لأداء ركعتي الطواف ثم الذهاب إلى المسعى والخروج مع المروة إلى الساحة الشرقية إلى محطة باب علي.

وأشار إلى أنه حال تطلب الأمر وجود طواف إضافي سيكون الدور الأرضي والأول متاحًا ضمن الخطة للتعامل مع وجود تدفق أكثر من الطاقة الاستيعابية للحرم.