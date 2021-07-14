فرق وزارة التجارة بالجوف تنفذ 390 جولة على الأسواق العشوائية

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نفذت فرق فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال أسبوع 390 جوله تفتيشية على الأسواق العشوائية والمتاجر للتأكد من تطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص المطلوبة بمشاركة الجهات الأمنية والحكومية ، كما تابعت الفرق تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية تقوم بواجبها نحو مجتمع آمن من خلال الجولات للتأكد من توفر جميع الاشتراطات التي تضعها الوزارة لحماية المستهلك ، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحرص على تطبيقها كاملة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، مؤكدًا استمرار مثل هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ، داعيا الجميع بالتعاون والإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري.