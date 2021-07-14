احدث الأخبار

“البيئة” تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية حتى اليوم بميناء جدة الإسلامي
أبرز المواد
 أمانة الطائف تواصل تقديم أعمالها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك
أبرز المواد
 “العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 هيئة التراث تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني
أبرز المواد
 اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” ومصرف الإنماء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوجه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال فترة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 فرق وزارة التجارة بالجوف تنفذ 390 جولة على الأسواق العشوائية
أبرز المواد
 أمن الحج: بدء استقبال الحجاج 7 ذي الحجة في 3 مواقع
أبرز المواد
 بمشاركة الفنان فايز المالكي تراحم تدشن مبادرة (بساعدي أصنع نجاحي)
محليات
 اختتام مبتكر لبرنامج “التربية السياحية” من قلب أبها
أبرز المواد
“البيئة” تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية حتى اليوم بميناء جدة الإسلامي

“البيئة” تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية حتى اليوم بميناء جدة الإسلامي

أبرز المواد
أمانة الطائف تواصل تقديم أعمالها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك

أمانة الطائف تواصل تقديم أعمالها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك

أبرز المواد
“العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية

“العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية

أبرز المواد
أمير الباحة يوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أمير الباحة يوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد

أمير الحدود الشمالية يوجه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال فترة عيد الأضحى المبارك

أمير الحدود الشمالية يوجه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال فترة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1004129
المناطق_واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة ، باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك ، وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات وإنهائها وفق الأولوية.
كما وجه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة في توفير كافة الخدمات وتهيئة المنتزهات العامة وتنظيم حركة السير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة ، والانتهاء من إعداد الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بما يضمن التزام المصلين بالإجراءات الوقائية.

روابط ذات صلة

“البيئة” تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية حتى اليوم بميناء جدة الإسلامي

“البيئة” تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية حتى اليوم بميناء جدة الإسلامي
أمانة الطائف تواصل تقديم أعمالها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك

أمانة الطائف تواصل تقديم أعمالها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك
“العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية

“العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*