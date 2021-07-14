أمير الحدود الشمالية يوجه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال فترة عيد الأضحى المبارك

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة ، باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك ، وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات وإنهائها وفق الأولوية.

كما وجه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة في توفير كافة الخدمات وتهيئة المنتزهات العامة وتنظيم حركة السير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة ، والانتهاء من إعداد الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بما يضمن التزام المصلين بالإجراءات الوقائية.