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“الصندوق العقاري” ومصرف الإنماء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

“الصندوق العقاري” ومصرف الإنماء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
http://almnatiq.net/?p=1004132
المناطق_ الرياض

وقع صندوق التنمية العقارية اليوم، اتفاقية شراكة جديدة مع مصرف الانماء، وذلك لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني” داخل فروع الصندوق بالمملكة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب مصرف الانماء، الرئيس التنفيذي عبدالله الخليفة.

وتعد هذه الاتفاقية الخامسة التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية، وذلك استمراراً للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح الرئيس التنفيذي لــ “الصندوق العقاري” منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية بهدف توفير الخيارات التمويلية والسكنية، واختصار الجهد والوقت على مستفيدي “سكني” وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق بمختلف مناطق المملكة، مؤكدا على حرص الصندوق زيادة رضى مستفيديه من برنامج القرض العقاري المدعُوم وذلك من خلال تبسيط الإجراءات إلكترونياً وتواجد الجهات التمويلية داخل الفروع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء عبدالله الخليفة، أن الاتفاقية تأتي تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق و مصرف الإنماء بهدف تلبية رغبات المواطنين وتوفير الحلول التمويلية المميزة لبرنامج القرض العقاري المدعُوم، وما يقدمه المصرف من خيارات أخرى تساهم في تملك الاسر السعودية للمسكن، مشيراً إلى هذه الاتفاقية ستُمكن مصرف الإنماء من تقديم الحلول والمزايا التمويلية والسكنية لمستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال تواجد المصرف داخل فروع الصندوق في مختلف مدن ومناطق المملكة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sahttp://www.redf.gov.sa، بالإضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين ستقدم الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل خلال الفترة المقبلة خدماتها عبر فروع الصندوق على مستوى المملكة.

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