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اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير

اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=1004136
المناطق_عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية سفر البريدي حركة قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1443هـ.
وأوضح أمين لجنة القيادات ورئيس القسم القيادة المدرسية فايز الشهري أن الحركة تأتي لضمان سير العملية التعليميةو سد الاحتياج وتحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل وفق الشواغر المتاحة ، داعيا جميع المشمولين والمشمولات بالحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من خلال الرابط الإلكتروني التالي :  https://forms.asedu.gov.sa/form/evacuation-school-leaderove على أن يتم متابعة ذلك من قبل مكاتب التعليم للبنين و البنات كما يمكن للجميع طباعة خطابات الحركة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي :https://qiada.asedu.gov.sa/move .

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