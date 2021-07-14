احدث الأخبار

هيئة التراث تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني
أبرز المواد
 اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” ومصرف الإنماء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوجه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال فترة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 فرق وزارة التجارة بالجوف تنفذ 390 جولة على الأسواق العشوائية
أبرز المواد
 أمن الحج: بدء استقبال الحجاج 7 ذي الحجة في 3 مواقع
أبرز المواد
 بمشاركة الفنان فايز المالكي تراحم تدشن مبادرة (بساعدي أصنع نجاحي)
محليات
 اختتام مبتكر لبرنامج “التربية السياحية” من قلب أبها
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تنفذ 2355 جولة رقايبة بصامطة
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلفين من قطاع الأعمال إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 “البيئة”: بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث في جميع المناطق
أبرز المواد
 تجهيز 264جامعاً ومسجداً ومصلى لصلاة عيد الأضحى المبارك بمنطقة الحدود الشمالية
أبرز المواد
هيئة التراث تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني

هيئة التراث تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني

أبرز المواد
اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير

اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير

أبرز المواد
“الصندوق العقاري” ومصرف الإنماء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

“الصندوق العقاري” ومصرف الإنماء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يوجه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال فترة عيد الأضحى المبارك

أمير الحدود الشمالية يوجه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال فترة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد

هيئة التراث تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني

هيئة التراث تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني
http://almnatiq.net/?p=1004141
المناطق_واس

أعلنت هيئة التراث اليوم عن تسجيل موقعين تراثيين إضافيين في السجل الوطني للتراث العمراني، وهما أول مبنى تأسس ليكون مقراً لبلدية مدينة الرياض، وكذلك أول مبنى تم استخدامه ليكون كمطبعة في مدينة الرياض “مطابع المرقب”، مستندةً في ذلك على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والأربعين من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ..
وتأسس مبنى بلدية الرياض عام 1359هـ/1940م في حي الظهيرة – حوطة خالد، قبل أن تنتقل البلدية إلى مقرٍ ثان جنوب غرب الرياض عام 1374هـ/1954م. وسكن في المبنى عدد من الوجهاء والشعراء، وهو يتكون من دورين واستخدم في بنائه الطين والخشب، ويعاني حالياً من بعض الأضرار بفعل الزمن.
أما مبنى شركة مطابع المرقب فقد تأسس في عام 1374هـ بمبادرة من الأديب حمد الجاسر وبمساهمة أكثر من 200 شخص، ويقع في شارع الإمام عبدالرحمن بن فيصل في حي المرقب وسط مدينة الرياض. وتعد مطابع المرقب الأولى في العاصمة، ويتكون مبناها من دورين واستخدم في بنائه بعض المواد الحديثة.
وتعمل هيئة التراث بعد إضافة الموقعين إلى قائمة مواقع التراث العمراني المستهدفة، على حمايتهما وترميمهما وتوثيقهما والتعريف بقيمتهما التاريخية من خلال اللوحات التعريفية، وذلك في إطار مشروع تطوير وسط الرياض ضمن خطط الهيئة لحفظ وصيانة مواقع التراث العمراني، باعتبارها معالم تاريخية وأثرية شاهدة على الحقب الزمنية التي مرت بها المملكة.
يشار إلى أن سجل التراث العمراني يضم أكثر من 1000 موقع ومبنى تراث عمراني في مختلف مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير

اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير
“الصندوق العقاري” ومصرف الإنماء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

“الصندوق العقاري” ومصرف الإنماء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع
أمير الحدود الشمالية يوجه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال فترة عيد الأضحى المبارك

أمير الحدود الشمالية يوجه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال فترة عيد الأضحى المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*