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أمير الباحة يوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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أمير الباحة يوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أمير الباحة يوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1004144
المناطق_واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها ، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك ، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم .
وأكد سموه على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، لمنع انتشار فيروس كورونا ، إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

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